El Govern aporta 5 milions per a la celebració del Congrés de Mòbils

El Govern català ha autoritzat «una aportació anual de 5 milions» per a la celebració del Congrés Mundial de Mòbils, que a mitjan abril va anunciar que allargava un any, fins al 2024, el seu compromís amb Barcelona. L'acord precisa que es tracta d'una aportació a la Fundació Mobile World Capital Barcelona de cara a la celebració del MWC.

«Aquesta aportació anual per part dels patrons es fa en compliment del protocol subscrit el 2011 per permetre la celebració del MWC el 2021, així com les actuacions aprovades pel patronat de la fundació destinades a promoure i fomentar l'ús de les tecnologies i solucions mòbils a Catalunya», assegura l'executiu català, que recorda que el Congrés Mundial de Mòbils té un impacte de 500 milions. Després de la suspensió d'enguany, la propera edició del MWC està previst que se celebri entre l'1 i el 4 de març del 2021.