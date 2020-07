La C-16 serà gratis a la ronda de Manresa les 24 hores els dies feiners

El Govern de la Generalitat ha aprovat la modificació del Decret que regula la concessió de l'autopista C-16 de Terrassa a Manresa per tal que, a partir del proper dia 1 de setembre els usuaris del tram que va des del peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord (i a l'inrevés) gaudeixin d'una bonificació del 100% del cost del peatge durant les 24 hores de dilluns a divendres laborables.

Aquesta mesura amplia la bonificació actual, ja que es passa de beneficiar-se d'aquest descompte els dies no festius a les hores punta (de 7.00 h a 10.30 h i de 17.00 h a 21.00 h) a poder accedir-hi gratuïtament durant les 24 hores dels dies feiners.

És a dir, si s'accedeix a l'autopista per la barrera de Sant Vicenç/Castellbell i se circula en direcció a Berga, o si es ve per la C-16 des del nord i se surt cap a la C-55 en aquest punt, el preu del peatge serà de zero euros a qualsevol hora del dia. Els requisits que sí que es mantenen és que aquestes bonificacions s'apliquen de dilluns a divendres laborables, i que perquè es facin efectius el vehicle que passi per la barrera ha de disposar de teletac o del dispositiu de pagament dinàmic a través del mòbil Satelise.

Descongestionar la C-55

Amb aquesta mesura, impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el Govern vol convertir aquest tram de la C-16 en una veritable ronda de la ciutat de Manresa amb l'objectiu de contribuir a descongestionar la C-55. Aquest descompte del 100% s'aplicarà, com fins ara, a tots els recorreguts entre l'enllaç número 41 (Sant Vicenç de Castellet) i el final de l'autopista C-16 a Sant Fruitós de Bages, en tots dos sentits de circulació i als turismes.Aquesta ampliació de la gratuïtat se suma als altres descomptes vigents amb què compten els usuaris de la C-16 al tram Terrassa-Manresa.