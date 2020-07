«Espanya no s'entén sense la cultura d'anar als bars a compartir moments»

L'impacte de la covid-19 ha llastrat els comptes del grup cerveser Mahou San Miguel, que s'ha centrat a salvar les condicions laborals dels seus més de 4.000 empleats i a donar suport als bars i restaurants que concentren el 55% de les seves vendes. El director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, va advertir en una entrevista al diari Levante, del mateix grup editorial que Regió7, que la recuperació de les vendes trigarà dos o tres anys a arribar i va lamentar que alguns hostalers no podran superar un altre confinament com el que va entrar en vigor el 15 de març. La companyia, que el 2018 va facturar 1.298 milions, preveu tancar l'any sense pèrdues ni guanys «en el millor dels casos», tot i que no descarta un resultat net «negatiu».



Caiguda

Rodríguez-Toquero va assenyalar que el consum de cervesa a Espa-nya «està caient de manera molt considerable». El directiu va explicar que el canal de l'hostaleria representa «el 55% de les vendes i el 70%» de la rendibilitat del grup que produeix les marques de cervesa Mahou, San Miguel, Alhambra i la d'aigua Solán de Cabras. Rodríguez-Toquero va reconèixer que les vendes han crescut al canal domèstic, però va afegir que «ni de bon tros» compensen les pèrdues causades pel tancament de bars i restaurants. «Aquest any serà molt dolent» després d'un molt bon 2019, «del qual encara no hem presentat els resultats». «La nostra expectativa és que aquest any el resultat net en el millor dels casos sigui zero i no és descartable que sigui negatiu», va destacar.

Mahou San Miguel és un grup familiar fundat el 1890 que està en mans de la sisena generació, tot i que el gestionen directius independents com Rodríguez-Toquero (que va entrar el 2006 després d'haver treballat 17 anys a Coca-Cola). «Som una companyia de caràcter familiar amb vocació de situar les persones al centre. Això significa donar prioritat a les persones sobre altres alternatives. Per a nosaltres garantir l'ocupació era molt important. Això és fàcil de dir, però complicat de fer en moments com l'actual. Hem conservat tots els llocs de treball i els empleats tenen el sou íntegre», va explicar.

L'executiu va destacar que la segona prioritat de la companyia és donar suport a l'hostaleria. «Tenim l'obligació de donar suport a la reconstrucció econòmica d'aquest país i això està relacionat amb el canal de l'hostaleria. La cultura d'Espanya no s'entén sense anar als bars a compartir moments», va assenyalar. Rodríguez-Toquero va destacar que per impulsar la reobertura dels bars i restaurants els han donat cervesa i aigua pels quals podran facturar 75 milions d'euros. «Amb ells els ajudem a reiniciar el negoci amb menys costos», va insistir el director general de Mahou San Miguel.



Pic de demanda

Una altra dificultat per a la companyia ha estat el proveïment dels supermercats durant l'acaparament d'aliments. «Els nostres centres d'aigua han treballat per poder subministrar el producte. Han estat a l'altura del pic de la demanda, que va ser inesperat, erràtic i caòtic», va afirmar.

Rodríguez-Toquero considera que la recuperació serà gradual. «La recuperació portarà anys. Fins al 2022 0 2023 no estarem en els nivells del 2019. És important que les empreses mantinguin l'ocupació perquè així es genera consum», va afegir.