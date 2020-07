Yerse serà a la nova edició digital de la passarel·la 080 Barcelona Fashion

L'anoienca Yerse presentarà la seva col·lecció SS 21 Herbarium a la propera edició de la 080 Digital Barcelona Fashion.

Per a l'empresa, aquesta és la seva col·lecció «més optimista i responsable», i la posarà de llarg en aquesta especial edició de la passarel·la de moda que se celebrarà entre els dies 14 i 17 de setembre. Serà un certamen 100% digital, sense públic i ple de contingut que es podrà seguir a través de mitjans digitals.

La nova col·lecció SS 21 ha estat concebuda com una proposta «holística, que es preocupa per cuidar el nostre cos i esperit». Els dissenys pretenen reflectir «tot el bo que la naturalesa ens aporta, tant a nivell estètic com terapèutic i emocional».

Yerse es va acomiadar del seu fundador el mes de juny passat, Lluís Generó Domènech, del qual fonts de l'empresa asseguren que va deixar «un magnífic llegat».