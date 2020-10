Els economistes avisen que la insolvència a Espanya es dispararà fins al 40% el 2021

El Consell General d'Economistes d'Espanya preveu un índex d'insolvència del 35% a escala global i del 40% a l'Estat el 2021. Fins al mes de juny d'aquest any, el nombre de concursos d'empreses ha caigut el 28,7% per la moratòria concursal vigent i les limitacions judicials durant l'estat d'alarma, unes condicions que produeixen un reflex «irreal» de la salut del teixit empresarial. «Les derivacions econòmiques de la pandèmia fan preveure que les estadístiques concursals d'aquest any i del 2021 presentin grans diferències respecte de l'evolució que han tingut fins ara les dades», va advertir el president de l'entitat, Valentí Pich, en la presentació de l'Atles Concursal 2020 elaborat pel Registre d'Economistes Forenses (REFOR).

El 2019, el nombre total de concursos va augmentar el 3% respecte del 2018, fins a 4.464. En total, el 0,13% de les empreses espa-nyoles van presentar un concurs l'any passat, aproximadament una de cada 800 companyies. Catalunya va ser la comunitat amb un nombre de concursos més gran, fins a 1.043; seguida de Madrid, amb 820; la Comunitat Valenciana, amb 670, i Andalusia, amb 447. Aquestes quatre comunitats van sumar el 67% del total de concursos de creditors d'empreses presentats el 2019, una xifra similar a la registrada el 2018.

El País Basc va ser la comunitat amb més concursos en relació amb el nombre d'empreses, amb una ràtio del 0,19%. La Comunitat Valenciana va registrar un 0,18%; Aragó i Catalunya, un 0,17%, i Madrid, un 0,15%.

Els acords de refinançament no homologats judicialment van créixer el 17% el 2019. Catalunya també va ser la comunitat amb un nombre més gran d'aquest tipus d'acords, el 26% sobre el total de l'Estat. Madrid va representar el 19%; la Comunitat Valenciana, el 14%, i Andalusia, l'11%.

Per la seva banda, els acords de refinançament homologats judicialment van créixer el 10,34% el 2019. En aquest cas, Catalunya va experimentar una caiguda del 34,48%, de 29 acords el 2018 a 19 registrats l'any passat. Múrcia va créixer el 425%, de quatre acords a 21, i Galícia, el 118%.

Per a aquest any, els economistes preveuen un increment de les insolvències. Davant aquesta situació, Pich assegura que acudir a mecanismes de refiançament i reestructuració, així com de mediació i de segona oportunitat resulta «clau» per preservar el teixit productiu i «minimitzar» els efectes de la descompressió concursal després de la moratòria. «Davant la previsible allau de concursos és fonamental recórrer ara, sobretot pimes i autònoms, a mecanismes de reflotació perquè les empreses intentin recuperar-se en aquests mesos en què l'activitat econòmica ha començat a reiniciar-se», va coincidir el president del Consell Gallec d'Economistes, Miguel Ángel Vázquez.