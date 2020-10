El sector immobiliari impulsa un pla per a la igualtat de gènere a la feina

Les dones representen el 50% del sector immobiliari i tanquen el 45% de les operacions. Tot i això, només el 24% ocupa posicions de gerència i menys del 10% arriba als alts càrrecs. Davant aquesta situació, l'Associació d'Agents immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Col·legi Oficial dels Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) de Barcelona han impulsat un projecte d'igualtat per defensar la paritat de gènere en el sector immobiliari.

El pla preveu «ajudar» els col·legiats a aconseguir la igualtat de gènere a les empreses i explicar que mitjançant les estratègies d'igualtat es pot aconseguir un creixement de les empreses i que tinguin més rendibilitat.

«El sector està altament equilibrat en temes d'igualtat de gènere», va assegurar ahir la coordinadora del departament d'igualtat de Criteria, Mada Castellanos, en la presentació del projecte. En el segon trimestre d'aquest any, 78.000 dones treballaven al sector immobiliari, per sobre dels 69.500 homes. «Aquest equilibri s'ha produït fonamentalment en els últims deu o dotze anys», va dir Castellanos. Fa vint anys, el panorama del sector era molt masculí, i no va ser fins als anys posteriors a la crisi del 2008 quan la dona es va incorporar de manera majoritària en aquest mercat. «Com en la resta de sectors laborals», la dona ocupa actualment càrrecs de «tota mena», com llocs financers, als departament tècnics, jurídics o càrrecs intermedis. «La dificultat que es troba la dona en aquest sector és quan parlem de la gran direcció», ho va resumir la coordinadora del departament d'igualtat de Criteria.