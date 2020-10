Una empresa de menjar preparat té intenció de fer una nova planta a Sallent

Una empresa alimentària el nom de la qual, de moment, no s'ha volgut fer públic s'implantarà en els propers mesos al polígon dels Plans de la Sala de Sallent, a l'encreuament entre els eixos del Llobregat i el Transversal. Aquesta empresa es dedica a la producció de menjar preparat. La comissió territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar ahir els canvis urbanístics perquè l'empresa s'hi pugui instal·lar.

La comissió d'Urbanisme ha autoritzat una iniciativa de Sallent i una de Cardona que suposaran un impuls per a l'activitat econòmica. A Sallent es va donar llum verd a una modificació puntual del planejament urbà que afecta una zona situada al sud del sector industrial Plans de la Sala; a Cardona la modificació permetrà construir una superfície comercial en un nou espai per a habitatges.

En el cas de Sallent, es tracta d'una operació que afecta en el seu conjunt 59.319,48 m2 que limiten, al sud, amb l'eix Transversal. Una mica més de la meitat són els destinats a la construcció de l'empresa. L'Ajuntament de Sallent ja havia fet l'aprovació del canvi en el ple del mes de setembre. Anteriorment, aquesta part s'havia vist afectada pel desdoblament de l'eix Transversal. Ara es proposa refer de nou la planificació per millorar la disposició de zones verdes i equipaments, i replantejar una de les parcel·les per facilitar la implantació d'una indústria alimentària, segons han explicat fonts del departament de Territori.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, d'ERC, ha explicat que els canvis que s'introdueixen responen a la necessitat de la nova empresa per a l'accés de camions, però no en varia l'edificabilitat en el seu conjunt. Ribalta, que per respecte a l'empresa no ha volgut fer públic el nom, ha explicat que es tracta d'una indústria que ja té activitat al país i que faria una ampliació de la seva producció. El procés, segons el mateix Ribalta, ja estava madur al principi d'any, però l'esclat de la pandèmia de covid ho va endarrerir.

L'exalcalde David Saldoni (JxSallent), actual director de Transports, ha fet una piulada després de saber la notícia en la qual s'adjudica els mèrits de l'arribada de la nova empresa. «Un pas més per a la implementació d'una part important de l'activitat industrial a Sallent. Fa anys que treballem per fer-ho possible».

Ribalta ha explicat que «en un moment en què la mina ha anunciat el tancament de l'activitat a Sallent és molt important per a la població que arribi nova activitat», i ha anunciat que està treballant en altres projectes que encara no estan concretats.

Superat el tràmit urbanístic, aquesta empresa podria enllestir la seva implantació durant el proper 2021, cap a l'estiu o just després, segons Ribalta. En les properes setmanes, Ajuntament i empresa encara han de tancar alguns serrells, entre altres un tema de la dejecció de l'aigua que utilitza aquesta planta i la seva connexió al sistema de la depuradora de Sallent. El polígon, actualment, no té connexió amb la planta situada a pocs metres en línia recta, però a l'altre vessant del Llobregat .

En el cas de Cardona, l'Ajun- tament vol modificar l'àmbit del Pla de millora urbana Folch-Madoz, a tocar del nucli vell, per permetre que s'hi pugui implantar una superfície comercial de 975 metres quadrats, així com incrementar el sostre i la densitat d'habitatges.

La modificació dividirà l'àmbit en dos, per agilitar el desenvolupament del que contindrà la superfície comercial. En concret, es delimitarà un primer àmbit a la zona més propera a la carretera del Miracle, d'execució immediata i de 3.149 metres quadrats, que acollirà un edifici plurifamiliar amb la superfície comercial als baixos.