La inversió en oficines cau el 60% a Barcelona entre gener i setembre

La inversió en oficines a Barcelona els tres primers trimestres del 2020 ha caigut el 60% respecte al mateix període del 2019, fins a 423 milions d'euros, segons la consultora CBRE. En aquest període, s'han tancat vint operacions, amb un tiquet mitjà de 21,2 milions.

El mercat d'oficines va començar l'any de manera molt positiva per la inèrcia de l'any passat, en què es van assolir rècords d'inversió des del 2007. L'aturada provocada per la pandèmia es va reflectir en les xifres del segon i tercer trimestre. L'empresa es mostra positiva i preveu un últim trimestre amb bastanta activitat inversora, fet que permetria millorar «notablement» les xifres anuals. «L'inici de l'any va estar marcat per un primer trimestre extraordinari. Tot i això, aquesta tendència s'ha vist frenada per l'impacte de la covid-19», va afirmar el director de l'oficina de CBRE Barcelona, Xavi Güell.