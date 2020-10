Si no s'apliquen mesures, la bretxa salarial per gènere es mantindrà

La Confederació Europea de Sindicats (CES) alerta que la bretxa salarial entre homes i dones no desapareixerà fins al pròxim segle si no s'acceleren les mesures.

Segons un estudi de l'organització amb dades de l'Eurostat, al ritme actual, la igualtat salarial arribarà a la Unió Europea el 2104 després que la bretxa només hagi disminuït un 1% en els darrers vuit anys.

Per a la Confederació Europa de Sindicats, la manca de «mesures vinculants» és el que permet que la bretxa salarial segueixi augmentant en nou estats, mentre es redueix amb lentitud en altres, com per exemple a França. Segons l'estudi, Espanya no assolirà la igualtat salarial fins al 2046, mentre que a França trigarà més de mil anys.

Segons els càlculs de l'organització, Luxemburg, Romania i Bèlgica són els únics estats de la Unió Europea que assoliran la igualtat salarial durant aquesta dècada. Per contra, la Confederació Europa de Sindicats alerta que a Bulgària, Irlanda, Croàcia, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Portugal i Eslovènia la bretxa salarial continua augmentant.

Per tal d'accelerar l'arribada de la igualtat salarial entre homes i dones, la Confederació Europa de Sindicats reclama a la Comissió Europea que «doni prioritat a les mesures de transparència salarial» perquè «es necessiten amb urgència per progressar cap a la igualtat real».

En aquest context, la CES mostra la seva preocupació perquè la Comissió Europea hagi retardat la publicació de la seva directiva sobre transparència salarial del 4 de novembre al 15 de desembre i, de moment, segons denuncia «encara sense confirmar».

També critica que en el discurs sobre l'Estat de la Unió no s'esmenten les mesures vinculants de transparència salarial que la presidenta Von der Leyen va prometre aplicar en els 100 primers dies del seu mandat. La CES insta la presidenta de la Comissió a donar prioritat a les mesures de transparència salarial, que es necessiten amb urgència per tal d'assolir un progrés real cap a la igualtat.