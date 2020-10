Agents socials i econòmics demanen posar fi al dèficit d'infraestructures

Empresaris, sindicats i administracions catalanes van demanar ahir al Govern central que doni un impuls a les infraestructures de Catalunya per posar fi al «maltractament» que ha viscut el sector i el dèficit, que Foment del Treball quantifica en 28.000 milions en els últims 10 anys.

A la jornada "Construïm ponts amb les infraestructures", celebrada a la seu de la patronal Foment del Treball, van participar representants dels empresaris i sindicats catalans, així com de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, i va tenir la presència del ministre de Transport, José Luis Ábalos.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va destacar que l'acte pretenia aconseguir la «màxima complicitat» de la societat civil catalana, dels agents socials i de les administracions per impulsar les infraestructures a Catalunya i recuperar el «gran dèficit» que arrossega aquest sector. Sánchez Llibre va demanar al ministre i als representants de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat «complicitat perquè s'aprovin els propers pressupostos i es facin constar uns 5.000 milions d'euros anuals de totes les administracions a infraestructures, sense oblidar els 28.000 milions de dèficit». Sánchez Llibre va demanar que s'acabin les infraestructures pendents, un acord per a la gestió dels ports i aeroports i més col·laboració publicoprivada, a més de reclamar la culminació del traspàs de Rodalies a Ferrocarrils de la Generalitat, cosa que considera «factible».

El president del Cercle d'Economia, Javier Faus, va reclamar a Ábalos que no prengués aquest acte com un més, perquè el dèficit d'infraestructures que té Catalu-nya és «alarmant» i «ens estem jugant el futur». Aquesta situació, segons Faus, genera un doble problema: d'una banda, «sufoca» la competitivitat de l'economia catalana i, per l'altra, és una de les causes de la desafecció de molts catalans cap a Espanya, pel que va assegurar que «invertir en infraestructures sempre tindrà rèdit»· Faus va reclamar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, l'aposta per les energies renovables i la millora de Rodalies.

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, va assegurar que el dèficit d'infraestructures a Catalunya acumula 45.000 milions d'euros i que necessita «solucions urgents».

El president de la Pimec, Josep González, també va demanar el traspàs de Rodalies a la Generalitat i la descentralització de la gestió dels ports i aeroports, a més de mostrar la seva confiança en què els fons europeus per a la recuperació serveixin per impulsar infraestructures tan importants i que porten tant de retard com el Corredor Mediterrani. D'altra banda, el conseller de Territori, Damià Calvet, va lamentar que Catalunya convisqui des de fa temps amb la falta d'inversions, el dèficit fiscal, el decalatge entre el que es pressuposta i es liquida per part de l'Estat o amb els incompliments pel que fa a la disposició addicional tercera de l'Estatut.

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, que va clausurar la jornada, va apostar pel diàleg per solucionar els problemes i va assegurar que s'obre una nova etapa de diàleg i sintonia entre les administracions d'Espanya i de Catalunya.