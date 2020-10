La Cambra de Manresa obre una nova edició dels seus Tallers de Comerç

La Cambra de Comerç de Manresa començarà properament una nova edició dels Tallers de Comerç, un programa de píndoles formatives gratuïtes adreçades a professionals i empreses del sector del comerç de proximitat. En aquesta ocasió es combinaran les sessions presencials i les virtuals, amb un programa de 7 propostes formatives que tindran lloc entre els mesos d'octubre i desembre d'aquest any. L'objectiu d'aquests tallers és donar eines als petits establiments comercials per adaptar-se als nous models de consum, millorar la competitivitat del seu comerç i incorporar-hi tot allò relacionat amb les noves tecnologies i les xarxes socials. La primera sessió serà presencial i es farà el dijous 15 d'octubre, de 2/4 de 3 a 2/4 de 5 de la tarda, amb el títol de «La digitalització com a eina per al comerç, no com a finalitat».