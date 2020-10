El crèdit a dones emprenedores creix a Europa, però encara hi ha bretxa

La inversió en empreses liderades per dones ha experimentat un progressiu increment a Europa, si bé la bretxa de gènere encara persisteix i la situació podria empitjorar arran de la crisi del coronavirus, segons un estudi publicat pel Banc Europeu d'Inversions (BEI) per a la Comissió Europea.

L'informe situa Espanya com a cinquè país en finançament a empreses conduïdes per dones i posa a CaixaBank o a l'empresa biotecnològica irlandesa Nuritas com a exemples en la col·laboració amb el BEI per a ajudar a dones emprenedores.

Encara que les dones suposen el 52% de la població europea, constitueixen el 34,4% dels autònoms de la Unió Europea i el 30% dels seus emprenedors emergents, existeix un «cercle viciós difícil de trencar» entre el biaix inversor i la possible aversió al risc.

En qualsevol cas, el BEI creu que existeixen xifres «esperançadores», ja que les empreses capitanejades per dones a Europa van obtenir un rècord de 5.000 milions d'euros en inversió de capital de risc en el primer trimestre del 2018 enfront de l'1,1 milions de l'any 2010, segons dades de la plataforma PitchBook recollits per l'informe. Malgrat aquesta millora, les xifres a Europa encara continuen estant lluny dels 34.200 milions que van aconseguir les emprenedores americanes en el mateix període.

L'estudi destaca algunes iniciatives del BEI en favor de les dones emprenedores, entre les quals figura la línia de crèdit de CaixaBank de 250 milions d'euros inclosa en el programa europeu Innovfin del Fons Europeu d'Inversions.

Aquesta línia va ser llançada el 2017 amb el focus posat en el finançament a dones emprenedores innovadores i amb el temps s'amplio a pimes amb projectes d'innovació. Des d'el mes de juliol passat, es concentra en els autònoms, microempreses i pimes afectades per la crisi derivada de la pandèmia de covid-19.

A més de CaixaBank, l'estudi posa en valor el préstec de 22,3 milions facilitat pel BEI a Garanti Bank de Romania per a dones emprenedores o el crèdit de 30 milions a la biotecnològica irlandesa Nuritas, fundada per la doctora Nora Khaldi, per a accelerar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.



El Regne Unit, al capdavant

Regne Unit encapçala el rànquing de països membres de la Unió Europea en finançament a empreses dirigides per dones, segons el BEI. El segueixen Suècia, Alemanya, França i Espanya, que ocupa la cinquena posició. El 78% de la inversió destinada a emprenedoria femenina a Espanya es destina a negocis relacionats amb el consum. L'estudi fa una crida a l'acció i formula recomanacions a curt i llarg termini per a afavorir la igualtat de gènere en l'emprenedoria.

En aquest sentit, proposa establir noves mètriques de gènere en tots els programes rellevants europeus, crear un segell d'excel·lència per a les inversions que tinguin en compte aquests criteris, un desplegament més ampli de serveis de finançament o la creació d'una xarxa europea d'inversors 'gènere-conscients'.