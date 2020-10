Paul Milgrom i Robert Wilson, Nobel d'economia per l'estudi de les subhastes

Els economistes nord-americans Paul R. Milgrom i Robert B. Wilson han estat guardonats amb el Premi de Ciències Econòmiques del Banc de Suècia en memòria d'Alfred Nobel, conegut popularment com a Nobel d'economia, per les seves «millores en la teoria de les subhastes i invenció de nous formats de subhastes». «Els seus descobriments han beneficiat venedors, compradors i contribuents d'arreu del món», va reiterar la Reial Acadèmia de Ciències sueca, sobre la feina que han fet els premiats.

Els professors de la Universitat de Stanford, que estaven entre els favorits a aquest prestigiós guardó, són coneguts per estar al dar-rere de la venda del concepte de llicències de banda de freqüències de telecomunicacions dels Estats Units.

Paul Milgrom es va llicenciar en Matemàtiques a la Universitat de Michigan i es va especialitzar en Estadística a la de Stanford, on es va doctorar en Economia, mentre que Robert B. Wilson es va llicenciar en Matemàtiques a la Universitat de Harvard, on es va doctorar al 1963, i es va incorporar anys després a l'Escola de Negocis de la Universitat de Stanford, on ha desenvolupat la seva carrera professional i acadèmica. A més, Paul R. Milgrom i Robert B. Wilson ja havien estat guardonats a Espa-nya prèviament amb el Premi Fundació BBVA Fronteres del Coneixement en Economia.

D'aquesta manera, els professors de Stanford succeeixen en el palmarès d'aquest guardó els economistes Abhijit Banerjee, Esther Duflo i Michael Kremer, que van rebre el Nobel d'economia al 2019 amb el seu enfocament experimental per alleujar la pobresa global. El Nobel d'economia no forma part del llegat d'Alfred Nobel, ja que el va establir al 1968 el Riksbanken, el banc central suec, coincidint amb el 300è aniversari de l'entitat i es va concedir per primera vegada al 1969, al noruec Ragnar Frisch i a l'holandès Jan Tinbergen.