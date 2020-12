La UEA es reuneix amb els sectors industrials de l'Anoia per fer una valoració de l'any

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) ha mantingut aquest desembre reunions amb empreses de sectors industrials com el metal·lúrgic o el químic, també amb altres, per valorar aquest any tan atípic. Tot i la represa del ritme a l'estiu pel relaxament de les mesures, afectats per restriccions i limitacions dels mateixos sectors, han tingut fortes limitacions i han estat condicionats per la situació i perquè són proveïdors de productes i serveis per a altres sectors que han rebut una estocada més forta, com el motor o el curtit, molt lligat al turisme. En les reunions amb les empreses d'aquests sectors, s'ha coincidit que, malgrat alguns ERTO, i amb l'ajut d'algun préstec ICO que els ha permès aguantar el cop, les empreses del sector químic i del metall, tot i que a ritmes desiguals, acaben l'any amb una lleu activitat i amb poca previsió per als primers mesos del 2021. Però estan convençuts que cal mirar amb optimisme nous nínxols de mercat i posar esperança que, superada la pandèmia, es pugui reactivar el consum.