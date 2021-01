El Govern espanyol i els agents socials van finalitzar ahir la reunió per allargar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) amb el consens per allargar la mesura fins al 31 de maig tot i que, de moment, discrepen en com aplicar aquesta pròrroga, segons fonts sindicals i del Govern espanyol. Totes les parts veuen de bon ull estendre els expedients fins a aquesta data basant-se en la pròrroga anterior i introduint-hi alguns ajustaments que es debatran a partir de dilluns. D'aquesta manera, es tornaran a trobar la setmana que ve per intentar acordar els punts, però fonts sindicals i del ministeri neguen que per ara hi hagi un preacord, tal com es va publicar en alguns mitjans.

«Hi ha consens de totes les parts pel que fa a la data, però no es pot denominar preacord, perquè un acord implica més coses», apunten fonts coneixedores de la trobada. UGT assenyala que parlar de preacord «és faltar el respecte a la mesa» i la CEOE assegura que «no s'ha arribat a cap preacord» sinó que el «govern ha plantejat un document que s'ha d'estudiar de cara a tornar a reunir-se la setmana que ve». El consens entre els agents socials i el govern blindaria els ERTO fins més enllà de la Setmana Santa, un període que el món empresarial no volia que quedés al descobert.

Els termes de l'allargament són molt similars als de l'anterior pròrroga, segons assenyalaven fonts del diàleg social. L'acord rubricat ´in extremis' al setembre va canviar alguns dels aspectes dels expedients vinculats a la pandèmia.

En concret, es van establir tres vies per accedir a les exoneracions de quotes a la Seguretat Social, per sectors altament afectats per la pandèmia –i que se seleccionen a partir de codis Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE)– i per empreses que es vegin obligades a limitar l'activitat o a tancar per culpa de decisions sanitàries, a través dels anomenats ERTO d'impediment i de limitació.