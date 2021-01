La inversió hotelera a l'Estat cau el 61% el 2020, fins als 960 milions d'euros

La inversió hotelera a l'Estat ha caigut el 61% el 2020, fins a 960 milions d'euros, segons dades de la consultora immobiliària CBRE. El descens de l'activitat s'explica per la situació provocada per la crisi econòmica i l'aturada ocasionada en els mesos de confinament, tot i que l'activitat en el quart trimestre de l'any ha permès millorar les expectatives de cara al 2021. Balears és la principal destinació d'aquest any, amb un 34% de la inversió total. A aquesta la segueixen Barcelona i les Illes Canàries, amb un 18% i un 13%, respectivament. La quarta posició l'ocupa Madrid, amb un 11%, després de ser el principal destí d'inversió el 2019. Els inversors institucionals també han guanyat protagonisme el 2020 i han passat deln 29% del total al 44%.