Mor als 78 anys Joan Camps, propietari del concessionari Mazda a Manresa

arxiu particular

Joan Camps arxiu particular

L'empresari manresà Joan Camps Solé, propietari del concessionari Mazda de Manresa, va morir diumenge als 78 anys per una aturada cardiorespiratòria deguda a les compliacions per la covid. Camps, nascut el 30 de novembre del 1942 a la capital del Bages, va iniciar la seva trajectòria professional fa cinquanta anys com a responsable de sengles tallers de reparació d'autòmobils, primer al carrer Santa Agnès i més tard a la muralla del Carme. Fa tres dècades, Camps va obrir a la carretera de Vic la concessió de la marca Mazda. Molt amant de la seva feina i de la família, Camps va formar part de la junta del Montepio de Conductors, estava vinculat al Gremi de l'Automoció de la comarca i havia estat un gran aficionat al Bàsquet Manresa, del qual era soci.

Casat amb Rosa Pla, deixa una filla, Laia, un gendre, Ramon, i dos nets, Ona i Roc, la seva gran passió, segons explicaven ahir a aquest diari fonts familiars. El comiat, que se celebrarà en la intimitat per les restriccions per la covid, tindrà lloc demà, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat de la funerària Àltima de Manresa.