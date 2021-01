La UEA lamenta la resposta d'Hisenda i Seguretat Social

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) lamenta la dificultat per obtenir resposta i atenció d'organismes com Hisenda o la Seguretat Social, constatada en la trobada virtual amb sector de professionals, assessors i gestors d'empreses, sobre la situació causada a les empreses per la pandèmia, així com les repercussions a mitjà i curt termini. La trobada també va servir per a conèixer de primera mà les necessitats i inquietuds.

Els professionals assistents van tractar dels expedients d'ocupació temporal i les mesures econòmiques especials, canvis que han ocupat gestories i professionals d'assessorament empresarial i que per a aquest 2021 generen una situació de forta incertesa per l'afectació que té en les empreses i els professionals autònoms.

La UEA, en la seva tasca de representació i gestió empresarial, afirma que «l'administració ha estat amagada, no han facilitat ajudes ni suport en una quantitat molt gran de gestions i peticions» i afegeix que «[a l'administració] no estan preparats ni tecnològicament ni per fer la feina a distància», una limitació que els ha repercutit en tota la gestió durant la pandèmia. «Com a agents col·laboradors que som, fent de pont entre empreses i administració, hauríem de poder tenir un millor accés a aquests organismes, una finestreta única especifica per serveis empresarials. Si no, és molt difícil ajudar àgilment les empreses», destaca.