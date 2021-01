Les consultes per assessorament laboral a CCOO a l'Anoia creixen el 16,3% el 2020

Les consultes per assessorament laboral a CCOO a la comarca de l'Anoia van créixer el16,3% el 2020. Segons dades del sindicat, que subratlla «l'impacte que ha tingut la pandèmia», en van fer ús un total de 456 persones, majoritàriament provinents dels sectors comerç, hostaleria i turisme (31,49%), encara que també hi va haver una important allau de consultes des del de la indústria –un de cada quatre usuaris- i de les empreses de serveis i neteja –un de cada cinc. Pel que fa a l'assessorament, van predominar les consultes relatives a les prestacions atorgades per la Seguretat Social (34,59%), salaris (20,27%) i acomiadaments (17,03%).