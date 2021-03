El 27,8% de les reclamacions rebudes per Facua, d'aerolínies i del sector turístic i oci

El 27,8% de les 106.097 consultes i denúncies que va rebre Facua al llarg de tot l'any passat a l'Estat van estar relacionades amb les aerolínies (17,4%) i empreses del sectors del turisme i l'oci (12,5%), segons l'entitat. Es tracta d'una xifra «rècord motivada per les irregularitats comeses durant la pandèmia». Concretament, van ser reclamacions que van tenir a veure amb la negativa de les empreses a tornar l'import dels serveis contractats. Facua també ha criticat la «passivitat de les administracions competents», a qui ha acusat de «mirar cap a una altra banda». En total, el darrer any, els serveis jurídics de Facua han acabat obrint 12.606 expedients de reclamació en representació dels seus associats, el 35,5% anual més.

Per a Facua, la «passivitat» de les administracions ha fet que les empreses no hagin complert l'obligació legal de tornar els diners a uns usuaris que no van poder accedir als serveis contractats pel confinament, restriccions perimetrals, quarantenes o contagis.