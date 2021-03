UP valora que Agricultura activi un ajut per a la pagesia afectada pel Filomena

Unió de Pagesos (UP) valora positivament que Agricultura activi un ajut perquè les explotacions d'olivera afectades pel temporal Filomena puguin recuperar el potencial productiu, segons va informar el Departament a la Taula sectorial de l'Oli ahir. Com demanava UP, els beneficiaris de l'ajut seran els professionals titulars d'explotacions que hagin patit danys superiors al 30% en el potencial productiu. La proposta d'Agricultura inclou, però, la condició d'haver de contractar l'assegurança agrària els pròxims cinc anys per accedir-hi UP es mostra en contra de l'obligació «fins que l'assegurança no es millori i el sector estigui d'acord amb aquesta millora».

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya també consideren que és un greuge.