El Banc d'Espanya rebaixa al 6% el creixement del PIB espanyol per al 2021

El Banc d'Espanya ha revisat a la baixa les previsions de creixement de l'economia espanyola per al 2021. Segons l'última actualització publicada ahir, el PIB a l'Estat creixerà un 6% durant aquest exercici, vuit dècimes menys en comparació a les previsions que va presentar l'organisme el desembre passat.

L'organisme atribueix aquests canvis a un primer semestre «dèbil» arran de les restriccions, i augura que la recuperació s'accelerarà durant la segona meitat de l'any gràcies als avenços en la campanya de vacunació i a la implementació de projectes lligats als fons Next Generation EU. Per altra banda, el Banc d'Espanya preveu un important «efecte arrossegament» que farà créixer un 5,3% el PIB l'any 2022.

De cara a 2023, el creixement de l'economia espanyola tornarà a moderar-se i se situarà en l'1,7%, segons el regulador bancari. Pel que fa a l'Índex de Preus al Consum Harmonitzat (IPC), el Banc d'Espanya preveu una inflació de l'1,4% el 2021, impulsada sobretot per un increment en el consum d'energia. De cara a 2022 i 2023, s'espera una taxa d'inflació més moderada, del 0,8% i de l'1,2%, respectivament.

Si bé les previsions tenen en compte un escenari neutre, el Banc d'Espanya també ha dibuixat dos escenaris alternatius. En el més optimista, pronostica que l'economia espanyola creixerà com a màxim un 7,5% el 2021, mentre que el 2022 ho farà un 3,2%. Sota el supòsit més negatiu, el PIB espanyol creixeria un 5,5% el 2021, mentre que el 2022 pujaria fins al 4,6%.

De fet, el mateix organisme subratlla que les perspectives econòmiques estan subjectes a «un elevat grau d'incertesa», tant a curt termini –evolució de la pandèmia i velocitat del procés d'immunització de la població- com a mitjà termini. En aquest sentit, destaca que l'evolució del PIB dependrà de les seqüeles que pugui deixar la pandèmia sobre el teixit productiu i laboral i de la velocitat amb què alguns comportaments tornaran a nivells previs a la crisi. En aquest cas, el Banc d'Espanya cita l'exemple de la taxa d'estalvi de les llars i la caiguda de les exportacions turístiques.

En l'escenari central, el Banc d'Espanya contempla la possibilitat que sorgeixin nous brots de covid-19. No obstant això, confia que la campanya de vacunació haurà permès fer desaparèixer la pandèmia «gairebé per complet» a finals de 2021. Malgrat l'administració de vacunes, el regulador creu que el turisme seguirà patint els efectes de la crisi i no preveu arribar a un cert grau de normalització fins al 2022.