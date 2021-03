L'Anoia perd 189 empreses durant el temps de pandèmia

Des de l'esclat de la pandèmia de la covid-19 fa un any l'Anoia ha perdut 189 empreses i s'han generat 1.664 ERTO, que han afectat 11.921 treballadors. A més, la facturació de les empreses s'ha reduït al 10% i la taxa d'atur a la comarca se situa al 16%, més de dos punts de la mitjana catalana (13,9%). Aquestes dades s'extreuen de la diagnosi del Pacte d'Acció Econòmica i Social de l'Anoia, que es va donar a conèixer ahir i que té l'objectiu de fixar les bases per «reconvertir» l'economia del territori per no quedar-se «a la cua del vagó», segons va apuntar el vicepresident del Consell Comarcal, Jordi Cuadras. La transició digital i verda i els serveis a les persones s'apunten com a oportunitats de futur.

El Pacte d'Acció Econòmica i Social està impulsat pel Consell Comarcal de l'Anoia, juntament amb els ajuntaments de la comarca i una quinzena d'agents socials i econòmics. Ahir es va presentar la primera fase del projecte i es van donar a conèixer els resultats de la diagnosi de la situació actual de la comarca. La diagnosi posa de relleu que la comarca de l'Anoia compta amb un percentatge superior de persones amb estudis secundaris respecte la mitjana catalana, però inferior pel que fa als estudis universitaris. Això, segons Cuadras, fa el territori «menys competitiu».