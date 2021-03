Una trentena de «start-ups» reben ajuts de fins a 75.000 euros cadascuna

Un total de 27 start-ups catalanes nascudes durant la pandèmia han rebut ajuts de fins a 75.000 euros d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Govern. Els diners formen part d'una línia del Govern de 2 milions d'euros, un pressupost un 25% més elevat que l'any anterior, i que pretén ajudar a impulsar els empreses emergents en les fases inicials del seu creixement. «És clau garantir la viabilitat de nous projectes tecnològics i innovadors a través de les start-ups amb un ajut que es dirigeix al moment més crític de la seva vida: han d'accedir als primers clients, demostrar que tenen mercat, fer prototips i validar el model de negoci», diu el conseller delegat d'ACICÓ, Joan Romero. Els diners serveixen per finançar l'execució del pla d'empresa de les companyies, com les despeses de personal, la inversió en materials i equipaments, el lloguer d'espais o l'elaboració d'estratègies de comunicació, entre d'altres.