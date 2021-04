Apple compleix 45 anys amb l'objectiu de passar del hardware als serveis

Dels ordinadors Mac als telèfons iPhone i ara als serveis com l'aplicació App Store, Apple ha complert aquesta setmana 45 anys amb l'objectiu de continuar reinventant-se i garantir-se un lloc de prevalença en el futur després d'haver revolucionat tots els sectors en els quals ha intervingut.

Gairebé mig segle després que Steve Jobs i Steve Wozniak es passessin hores i hores al garatge familiar de Jobs a Palo Alto (Califòrnia, EUA) construintels ordinadors amb què van sortir al mercat, l'empresa busca ara capitalitzar tota aquesta història per encarar els pròxims anys.

Per a això, en un mercat d'ordinadors i telèfons cada vegada més saturat en el qual guanyar quota requereix ingents inversions i esforços, Apple està centrant la seva estratègia a aprofitar la clientela que ja té «captiva» perquè la seva vida giri totalment entorn de la companyia.

Aprofitar el mercat «captiu»

La firma de Cupertino, que des del seu inici sempre ha apostat amb força pel disseny, la imatge i el màrqueting, vol que tenir un iPhone, un iPad o un Mac no siguin una decisió de compra més, sinó que signifiqui un estil de vida, una porta d'entrada física a un món intangible: el del consum de música, televisió, jocs, premsa, etc.

És en aquest context en el qual cal emmarcar tots els nous serveis que l'empresa que dirigeix Tim Cook ha anat traient els últims anys: Apple TV+, Apple Card, News+, Apple Arcade... i, per descomptat, la joia de la corona, la ja veterana botiga virtual App Store.

Per a Apple, la revolució de la dècada passada va ser l'iPhone, que des que va ser presentat el 2007 per Steve Jobs, ha aconseguit una popularitat immensa fins a arribar a les butxaques dels aproximadament mil milions d'usuaris que té en l'actualitat a escala mundial, segons dades del portal Statista.

Ara es tracta de construir sobre aquesta gegantina base d'usuaris perquè quan mirin televisió, llegeixin notícies o paguin les compres, també ho facin a través d'Apple.

La visió de Tim Cook

Cook, que va agafar el relleu al capdavant de la firma després de la defunció de Jobs el 2011 i a qui sempre s'ha atribuït menys creativitat però més visió estratègica que al seu predecessor, ha detallat el pla obertament en diverses ocasions i, de moment, sembla que li està funcionant.

Tan sols en els darrers cinc anys, l'empresa ha duplicat els ingressos corresponents al segment de serveis, que amb 53.768 milions de dòlars facturats el 2020 ja és la segona font de negoci més important de l'empresa, només darrere de l'iPhone i davant d'altres productes insígnia com els ordinadors Mac i les tauletes iPad.

Fins i tot en els exercicis fiscals 2019 i 2020, que es van veure llastats per la tendència a la baixa en vendes d'iPhone a escala global, va ser la pujada dels serveis la que va permetre a l'empresa sobreposar-se i mantenir-se en el camí del creixement.

La salut, el pas següent

Embravit per la bona marxa de la seva aposta personal, Cook l'ha redoblat, i en una entrevista concedida a principis d'enguany a la revista Outside Magazine va assegurar que l'empresa creadora del Mac i de l'iPhone no serà recordada per aquests, sinó per les seves aportacions al món de la salut.

«Jo crec de veritat que quan en el futur la gent miri enrere i es pregunti quina va ser la contribució més important d'Apple, la resposta se situarà en l'àrea de la salut i el benestar», va indicar el conseller delegat de la companyia.

Desig de pràcticament totes les grans tecnològiques, entrar en el sector dels serveis sanitaris és un moviment tan arriscat com abundants els seus potencials beneficis i, sense cap dubte, Apple, amb el seu rellotge intel·ligent Apple Watch i el servei d'esport per subscripció Fitness+, és de l'empreses que parteix amb més avantatge a Silicon Valley