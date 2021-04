Seat ultima un acord amb el comitè per recuperar la producció el mes d'agost

Els sindicats i la direcció de Seat ultimen un acord perquè la fàbrica de Martorell obri l'agost i treballi més caps de setmana per recuperar part de la producció perduda des de principis d'any per la falta de xips, i facilitar així la tornada als beneficis de la companyia.

En declaracions a Efe, el president del comitè d'empresa, Matías Carnero (UGT), va dir ahir que estan en converses molt avançades perquè la línia del León i el Formentor pugui treballar a dos torns a l'agost, i es va mostrar confiat en les possibilitats de la firma de tornar als números negres «sempre que es pugui recuperar la producció». «Seat no es pot permetre el luxe de tenir pèrdues operatives dos anys seguits», va advertir Carnero, que acaba de ser nomenat membre del Consell de Supervisió del Grup Volkswagen, el lloc de més rang que fins ara ha ocupat un espanyol dins del grup.

La pandèmia va impactar de ple en el compte de resultats de Seat, que va frenar la seva tendència positiva dels últims anys i va tancar el 2020 amb unes pèrdues de 194 milions d'euros, enfront dels 346 milions de beneficis del 2019, encara que la companyia ja ha avançat que compta amb tornar als guanys el 2021.

Fonts de l'empresa destaquen que hi ha la voluntat de «fer tot el possible» per recuperar la producció perduda, fins i tot treballant a l'agost en la línia del León i del Formentor, malgrat que la decisió encara no està presa. La companyia segueix «avaluant» la situació actual, tant la disponibilitat dels semiconductors com l'estat del mercat, la reactivació del qual depèn en gran part de l'avanç de la vacunació.

Carnero assenyala que els problemes de proveïment d'aquests semiconductors -una dificultat que encara tot el sector automobilístic a Europa- pot acabar per reduir en 32.000 cotxes la producció del model León entre el gener i el maig, mes en el qual està previst que finalitzi l'ERTO que està ara en marxa. «Quan es retiri l'ERTO, cosa que està previst que passi a finals de maig, haurem perdut 32.000 cotxes del León perquè hem suprimit un torn des del gener. Ara volem negociar la possibilitat de treballar a l'agost i caps de setmana -segurament després de l'agost- per recuperar una part d'aquesta producció perduda», explica. Carnero creu que la representació de la plantilla podrà arribar a un acord «en breu» amb la direcció en relació a les mesures de flexibilitat, malgrat admetre que planeja la gran incògnita dels xips. I subratlla: «Ens arriscarem a convocar el corredor de vacances sense garanties, sense la certesa al cent per cent que tindrem aquestes peces».