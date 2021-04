Mor als 80 anys d'edat el pastisser manresà Artur Blaya, fundador d'El Cigne

El pastisser manresà Artur Blaya, de la històrica pastisseria El Cigne de Manresa, va morir ahir a als 80 anys d'una afecció cardíaca que la covid va accelerar. Estava ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Blaya també estava vinculat a entitats de la ciutat com els Armats.

Feia anys que s'havia jubilat, però encara aportava el seu coneixement i experiència al negoci familiar. De fet, la darrera Pasqua va ser a l'obrador per si havia de donar un cop de mà. A El Cigne ja hi treballa la tercera generació de la família.

La vetlla serà diumenge de 4 a 9 del vespre a les instal·lacions d'Àltima-Fontanova, al carrer del Bruc de Manresa, mentre que el funeral se celebrarà dilluns a les 11 del matí a la basílica de la Seu.

Llarga trajectòria

Conegut per la seva llarga trajectòria a la pastisseria, la seva bonhomia i la seva vinculació a entitats de la ciutat, Blaya juntament amb la seva esposa Maria Bach, van obrir la pastisseria El Cigne del carrer Urgell el 21 de febrer del 1964, el dia de la Llum. El negoci continua al mateix lloc, però El Cigne va créixer al llarg dels anys amb un nou establiment i obrador al carrer Barcelona.

Des de ben petit Artur Blaya es va voler dedicar al món de la pastisseria. L'any 1951, quan, segons va recordar ell mateix a Regió7, el seu pare va accedir que s'hi dediqués, va començar a fer d'aprenent a diversos establiments de la ciutat fins que el 1964 es va establir pel seu compte, amb la seva esposa, Maria Bach, darrere el taulell i ell a l'obrador.

Amb el pas del temps, les seves dues filles, Maria i Eva, es van incorporar al negoci, i també un dels seus gendres, Salvi Pérez. Alguns dels seus nets han seguit els passos d'Artur Blaya i mantenen un negoci que aviat complirà 60 anys.

Blaya sempre va apostar per la pastisseria artesanal, i per oferir tant els productes de pastisseria d'abans com noves creacions. Volia que a El Cigne, pràcticament tot fos d'elaboració pròpia.