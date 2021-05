Alineats amb els ODS

L'estratègia de la companyia Grupo Fuertes es basa en el fet de fer les coses millor cada dia i créixer de forma responsable amb mesures, iniciatives i projectes que contribueixin a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i al compromís de l'Agenda 2030. És aquesta una companyia amb valors que ha crescut de forma responsable fins a arribar a ser un dels principals hòldings empresarials d'Espanya, amb capital 100% nacional i de caràcter familiar.

Més de vint empreses formen part de la companyia que s'organitza en tres àrees d'activitat: un nucli carni, que constitueix el principal eix i que lidera El Pozo Alimentación; una altra àrea d'alimentació i begudes, i una àrea de diversificació que agrupa empreses que van des del sector immobiliari fins al d'oci.

Més de 8.000 persones integren l'equip humà d'aquesta organització i genera un impacte en el seu entorn que arriba a les 45.000 feines indirectes. La seva activitat impulsa el desenvolupament social i econòmic i la millora de les comunitats en les quals Grupo Fuertes està present. El 90% de l'ocupació de les empreses agroalimentàries de Grupo Fuertes s'ubica en poblacions de menys de 25.000 habitants i la seva activitat suposa un dinamitzador per a aquestes zones.

En aquest camí cap a la sostenibilitat, la companyia continua treballant en nous projectes i en la consecució de nous objectius que donen resposta a les seves pròpies expectatives, a les dels seus grups d'interès i a les dels ODS. Així, Grupo Fuertes ha aconseguit recentment la certificació UNE 15896 de Gestió de Compres de Valor Afegit i la norma ISO 20400 de compres sostenibles i compromeses ambientalment, socialment i econòmicament.

La sostenibilitat és part de l'ADN de la companyia. Això es tradueix en una estratègia basada en la presa de decisions responsable dins dels àmbits econòmic, social i mediambiental com, per exemple, la constant generació d'ocupació, l'aposta per col·laborar amb proveïdors locals, la reducció del desaprofitament alimentari mitjançant el màxim aprofitament de les matèries primeres o la minimització de l'impacte ambiental sobre l'entorn.

Al costat de les famílies

Conscients de la situació tan complicada que la crisi sanitària està generant en moltes famílies espanyoles, les empreses de Grupo Fuertes han reforçat la seva col·laboració amb l'entrega d'aliments a organismes socials com els bancs d'aliments, col·lectius i associacions del tercer sector, entre altres institucions.

En concret, El Pozo Alimentación, empresa integrada en el hòlding, ha donat des de l'inici de la pandèmia més de 200.000 racions d'aliments per als sectors més vulnerables de la població. La companyia s'està bolcant a ajudar amb l'entrega d'aliments els organismes i entitats assistencials amb els quals col·labora habitualment per intentar pal·liar l'emergència alimentària que està provocant l'actual situació sanitària.