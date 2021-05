El BBVA ha plantejat als sindicats una nova proposta d'ERO per reduir el nombre d'acomiadaments. En la reunió d'aquest dimarts, la direcció el grup ha proposat incrementar fins a 493 les recol·locacions al departament de control remot (CSE), fet que situaria la xifra d'acomiadaments en 3.305 a tot l'Estat. En paral·lel, l'empresa ha presentat una nova millora de les condicions de sortida, reduint a deu –abans quinze- els anys d'antiguitat per rebre indemnitzacions. Els sindicats insisteixen que la proposta és "insuficient", especialment en territoris com Catalunya, on el nombre d'empleats de més de 55 anys representa un percentatge molt baix del total de la plantilla. "Estem abocant a les persones a un acomiadament en tota regla", defensen.

Respecte a la darrera proposta, el BBVA ofereix 26 places més al CSE, en aquest cas a la funció de coordinador. A través de les recol·locacions, l'entitat preveu crear 89 posicions a Catalunya, dels quals cinc actuaran com a coordinadors des de Sabadell.

Pel que fa a les mesures d'extinció, el principal canvi és la modificació de l'antiguitat mínima per poder rebre indemnitzacions, que passa de quinze a deu anys. Pels treballadors de 63 anys o més, les condicions es mantenen, amb una compensació de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.

Pels empleats entre 55 i 62 anys (nou col·lectiu), el banc proposa una indemnització del 70% del salari regulat anual fins als 63 anys, així com el manteniment del conveni especial fins als 63 anys amb una revaloració de l'1% i descomptant la prestació i el subsidi.

Pel que fa al grup d'edat entre 50 i 54 anys, la indemnització proposada és de quatre vegades el 65% del salari brut anual, amb un topall de 250.000 euros. També s'abonarà la renda temporal fins als 61 anys i s'afegiran primes per voluntarietat, primes per trienni i primes per antiguitat. En el cas de les primes per antiguitat, aquestes seran de 15.000 euros pels treballadors que acumulin més de 15 anys a l'entitat, mentre que baixaran fins als 10.000 euros pels que tinguin una antiguitat d'entre 10 i 15 anys.

Finalment, la resta de treballadors acomiadats –menys de 50 anys- rebran una indemnització de 33 dies per any treballat, amb un màxim de 20 mensualitats. Addicionalment, l'entitat proposa compensar-los amb una prima de 2.000 euros per voluntarietat i una altra prima segons l'antiguitat. Aquesta última serà de 15.000 euros bruts si l'empleat acumula 15 o més anys a l'empresa, de 10.000 euros si la seva trajectòria al grup ha estat entre els 10 i 15 anys, i de 5.000 euros si ha estat entre 5 i 10 anys.

Una proposta "insuficient", segons els sindicats

Els sindicats insisteixen que la proposta continua sent insuficient i segueix apostant per una reducció del nombre de treballadors afectats i la implantació d'un pla de sortides voluntàries a través de jubilacions. "Volem una negociació basada a garantir zero sortides forçoses i sabem que això és possible, i el banc també ho sap", argumenten des del Sindicat d'Estalvi de Catalunya (SEC).

Des del mateix sindicat remarquen que la proposta continua perjudicant enormement a Catalunya. Segons dades del SEC, a Catalunya tan sols hi ha 174 treballadors majors de 55 anys, un percentatge "molt petit" respecte al conjunt de la plantilla al país. "Per tant, estem abocant a les persones a un acomiadament en tota regla", subratllen.

En aquest sentit, els sindicats recorden l'ampli seguiment de la vaga celebrada aquest dimarts –d'un 90% segons les organitzacions, tot i que el BBVA afirma que ha estat menor- i demanen al banc que repensi el seu plantejament. "Queda palès que la plantilla rebutja aquest ERO i que hi hagi acomiadaments forçosos; demanem mesures dignes", conclouen.