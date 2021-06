El Museu de la Tècnica de Manresa ha acollit aquest dijous la presentació del programa ‘Bages TTT’ (Treball, Talent i Tecnologia), que permetrà invertir 540.000 euros per reactivar la indústria de la comarca. Liderat per l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, la iniciativa compta amb el suport de 29 ajuntaments (tots excepte Sant Feliu Sasserra, que s’ha agrupat en el projecte que presenta el Consorci del Lluçanès) i d’agents socioeconòmics del territori, com PIMEC, la Cambra de Comerç, la Patronal Metal·lúrgica, la UPC, Eurecat, el Centre de Formació Pràctica, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, entre altres. Permetrà desenvolupar —en els propers dos anys— accions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica centrades en la cadena de valor que genera la mobilitat i la sostenibilitat entorn del pes que la indústria de l’automoció té al Bages, tenint en compte les singularitats específiques de tota la comarca, des de l’àmbit industrial a l’entorn rural.

La presentació ha anat a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; del vicepresident del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez Mosella; de la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz Mas; i de la consellera comarcal de l’àrea de Desenvolupament, Marta Viladés Ribera. Tots ells han posat de relleu l'esforç que s’ha fet per dissenyar i acordar un programa amb la col·laboració de tots els municipis i adaptat a les particularitats de cadascun.

L’objectiu del programa Treball, Talent i Tecnologia és promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia. Permetrà realitzar l’acompanyament necessari per a la transició digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari, amb la voluntat de contrarestar els efectes de la Covid-19 i a la vegada contribuir a la millora de la competitivitat de les persones i de les empreses, mantenint un impacte en el territori a llarg termini.

El projecte s’estructura en quatre línies d’actuació. Una primera línia d’anàlisi de la situació actual, en la qual s’identificaran les cadenes de valor que són clau per al territori i el grau de digitalització de les empreses, s’elaborarà una diagnosi socioeconòmica del Bages i una d’específica per a l’entorn rural i es dissenyaran actuacions per millorar la competitivitat, entre altres actuacions. La segona línia fa referència a l’establiment d’aliances estratègiques, amb el desenvolupament d’eines de concertació público-privada i amb la creació d’una taula de treball de la cadena de valor d’automoció i mobilitat sostenible, entre altres accions. La tercera línia està enfocada al desenvolupament competencial de les persones i preveu formació en indústria 4.0. i en l’àmbit de les TIC des de diversos vessants, com ara el muntatge, la logística, l’electrònica de components o la soldadura. També es faran actuacions de foment de noves vocacions, promoció del talent femení i formacions d'alt valor afegit. La quarta i última línia és la d’impuls de la capacitat productiva i de transformació del teixit empresarial. Preveu tallers de captació de talents, networkings, un estudi de les línies de diversificació de la indústria del motor, la creació d’una plataforma col·laborativa per fomentar projectes, l’impuls d’estratègies d’economia circular o l’acompanyament en innovació i màrqueting digital a l’entorn rural, entre altres accions.