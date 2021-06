La Comissió Europea (CE) va obrir ahir una investigació contra Facebook per sospites d’abusos monopolístics en el mercat publicitari. En un comunicat, l’executiu comunitari va informar que està analitzant si la companyia ha violat les normes de competència comunitàries amb l’ús de dades que extreu dels anunciants per després competir contra ells en mercats com el d’anuncis classificats. «La CE analitzarà detalladament si la posició de Facebook a les xarxes socials i la publicitat en línia perjudica la competència en mercats veïns en què Facebook també està en actiu, especialment en anuncis classificats en línia», diu l’executiu comunitari. La CE obre la investigació perquè sospita que Facebook utilitza les dades comercials que els anunciats han de proporcionar per publicitar-se en aquesta xarxa social per competir contra ells. «Això s’aplica especialment en el cas dels anuncis classificats en línia, les plataformes en què molts consumidors europeus compren i venen productes».