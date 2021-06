La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, planteja que el Govern espanyol proposi a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que s’avanci a les deu de la nit l’hora vall de consum elèctric de dilluns a divendres, tal com ha suggerit l’associació de consumidors Facua, per abaratir la factura de la llum. El canvi suposaria avançar dues hores l’inici de les hores vall, que amb el canvi de tarifa comença a la mitjanit i s’allarga fins a les vuit del matí en dies laborables.

En un missatge a Twitter, Belarra va subratllar ahir que l’executiu «ha d’estar escoltant la ciutadania i ser empàtic amb les famílies a qui els costa pagar la llum». «Pensem que seria una bona idea avançar l’hora vall [...] i ho sol·licitarem a la CNMC», va afegir la ministra.

De fet, Facua va avisar la setmana passada que desplaçar el consum d’energia elèctrica en hores vall és «impossible» per a molts consumidors, tot assegurant que el rebut de la llum s’ha disparat un 42% en termes interanuals des de l’entrada en vigor de la nova factura.

En una entrevista ahir a Rac 1, Belarra va dir que la mesura és un «petit pedaç» però que cal «escoltar la ciutadania». La ministra va explicar que si «aconsegueix l’acord suficient» dins l’executiu i la CNMC els dona «llum verda», seria «possible fer-ho aviat».

Belarra va defensar que cal una elèctrica pública que faci la competència a les elèctriques amb preus baixos i acabi amb l’oligopoli. Sense aquesta mesura, la ministra va avisar que no es podrà baixar realment el preu de l’electricitat. Belarra va opinar que cal investigar les companyies per l’elevat preu de la llum i va argumentar que tenen un «historial de manipulacions».

Els autònoms

La «desproporcionada pujada» dels costos energètics tindrà una especial repercussió en els autònoms amb activitats econòmiques en què s’utilitzen equips de refrigeració per a la conservació de productes peribles o begudes, segons va destacar ahir l’organització d’autònoms UPTA, que calcula que la factura de la llum s’incrementarà de mitjana per a aquests treballadors per compte propi un 25% respecte a l’any passat. UPTA destaca que l’electricitat ja representa el 20% de les despeses dels autònoms i que la pujada del preu de la llum fruit de l’encariment de l’energia en el mercat majorista i de la nova factura suposarà que, de mitjana, paguin 55 euros més aquest mes respecte a fa un any. «El canvi de sistema afectarà a les despeses d’autònoms que evidentment no poden adaptar la seva activitat als usos horaris més econòmics. És clar que no era el moment. Un 25% més en plena pandèmia, no ajuda», van apuntar des d’UPTA.

Eduardo Abad, d’UPTA, va afirmar que «només hi ha una alternativa i es diu autoabastiment energètic, sens dubte és la mesura que s’ha de posar en marxa de forma urgent des del Govern central i les comunitats autònomes. A més, no només suposaria un estalvi econòmic, també fomentaria la competitivitat de les petites activitats econòmiques».