Segurament, si mira al seu rebost hi haurà alguna ampolla de Coca-Cola, embotits d'El Pozo i llet de la Central Lechera Asturiana, les tres marques amb més presència a les llars de l'Estat, segons l'informe Brand Footprint, que acaba de publicar l'empresa Kantar i que s'actualitza anualment.

Coca-Cola repeteix un any més com la marca de gran consum més comprada a Espanya i amplia el seu domini. Kantar ha calculat que el nombre de contactes amb el consumidor o CRPs (Consumer Reach Points, per les seves sigles en anglès) acumulats per l'empresa de begudes ha arribat fins als 141 milions. El Pozo és la segona de la llista (amb 119 milions de CRPs), tot i que, segons l'informe, aquesta és la marca present a més cases, en un 77,7% de tot l'Estat espanyol. Central Lechera Asturiana se situa en la tercera plaça després d'escalar un lloc respecte a l'any passat i arribar als 104 milions de CRPs.

A les portes del podi se situen Campofrío, Gallo, Bimbo -que puja tres posicions-, Danone, Activia, Pescanova i Casa Tarradellas, que s'estrena en aquesta classificació, obtenint 51 milions de CRPs, mentre que una altra de les marques que ha passat a formar part del 'Top 20' és la cervesera Mahou.

L'informe assenyala que el 90% de les marques del 'Top 50' ha canviat de posició en el rànquing: 18 marques han millorat el seu lloc i 20 l'han empitjorat.

El director general de Kantar, divisió Worldpanel per al sud d'Europa, Jorge Folch, ha reconegut que 2020 ha estat un "any atípic durant el qual el consum de les llars s'ha disparat per la pandèmia". Tot i així, assegura que, "el mercat de gran consum ha estat més competitiu que mai: les marques han hagut de reaccionar ràpidament i adaptar-se a canvis profunds i continus dels patrons de compra. El 82% de les marques que apareixen en el 'Top 50' del rànquing l'han fet i han aconseguit créixer en valor, una ràtio molt superior a la mitjana del mercat".

Royal s'aprofita de la febre per fer pastissos a casa durant el confinament

En aquesta edició de l'informe, les marques que han crescut més en CRPs són les que millor s'han adaptat a la nova situació del mercat per la crisi sanitària. Així, Royal, amb un creixement del 30% de CRPs, ha explotat els nous hàbits culinaris de la pandèmia, Dònuts (+25%) i Cheetos (+24%) han sabut capitalitzar l'increment de la demanda de productes d'indulgència, mentre que les marques de cervesa Cruzcampo (+24%) i Mahou (+20%) han aconseguit recuperar a casa part del volum perdut en la restauració.

Respecte a la classificació per regions, Coca-Cola ha mantingut el lideratge en la majoria de les comunitats autònomes, repetint com a marca més escollida a Aragó, Balears, Cantàbria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid i País Basc, on recupera la primera posició.

La segueix El Pozo, que ocupa el primer lloc en sis regions (Andalusia, Canàries, Castella-la Manxa, Extremadura, Navarra i Regió de Múrcia), mentre que Central Lechera Asturiana és la preferida en la seva terra natal, Astúries, i La Rioja, mentre que Campofrío i Larsa ho són a Castella i Lleó i Galícia, respectivament. El cas de Larsa destaca per ser l'única marca regional a posseir una primera posició.

Per fabricants, Nestlé i Danone tornen a ser un any més les marques amb més presència en les cistelles de gran consum i amb més marques en el 'Top 50' del rànquing, amb quatre cadascuna, mentre que Coca-Cola, Mondelez i P&G completen el 'Top 5' d'aquesta classificació.