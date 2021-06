L'Institut Robert Koch, que monitoritza la situació provocada pel coronavirus per al govern alemany, ha tret Catalunya de les regions on es desaconsella no viatjar per la pandèmia. Aquesta agència considera que el principat i altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol –Aragó, Castella i Lleó, Madrid i Melilla– "ja no són considerades àrees de risc". El mateix passa amb França, Bèlgica, Grècia, Jordània, Lituània, Noruega, Palestina, Suïssa i l'illa caribenya de Saint Lucia.

Això vol dir que els viatgers que hagin anat a alguna d'aquestes zones ja no hauran de fer quarantena quan arribin a Alemanya. Sí que se segueixen considerant de risc Andalusia, el País Basc, La Rioja, Navarra i Ceuta.