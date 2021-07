La Comissió Europea proposa prohibir la venda de cotxes de gasolina i dièsel a partir del 2035. En el paquet climàtic presentat aquest dimecres, l'executiu comunitari reclama que no es puguin registrar cotxes de combustió a partir del 2035 i començar-ne una reducció progressiva a partir del 2035. La proposta de Brussel·les busca "accelerar la transició cap a la mobilitat de zero emissions" i demana reduir les emissions dels cotxes nous un 55% el 2030 i un 100% el 2035 en comparació amb el nivell del 2021. Per tal d'adaptar-se a la mobilitat de zero emissions, Brussel·les reclama als estats que incrementin els punts de recàrrega: un cada 60 quilòmetres en el cas de l'elèctrica i cada 150 quilometres en el cas de l'hidrogen.