El conseller d’Economia, Jaume Giró, ha admès que cap banc ha acceptat participar en l’operació d’aval de la Generalitat als 34 encausats pel Tribunal de Comptes per les suposades responsabilitats econòmiques de despeses vinculades al procés. Per això, Giró ha assegurat que no implicarà cap treballador de l’Institut Català de Finances, atesos els precedents, i buscarà «altres entitats» –de què no ha volgut donar detalls– per fer efectiu el decret llei del Govern que dota amb 10 milions d’euros la Generalitat per atendre el pagament immediat de les fiances. «Em consta que hi ha altres vies que s’estan movent, amb la voluntat i complicitat concreta de molts ciutadans», ha afegit, admetent que hi ha una via alternativa. No en va aquest mateix dimarts el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha demanat als associats del partit aportacions individuals per pagar aquestes fiances milionàries, el termini de les quals venç aquest dimecres.

Giró, en una compareixença en roda de premsa després del Consell Executiu, ha defensat que el decret del Govern està ajustat a la normativa, a l’espera que el Consell de Garanties Estatutàries es pronunciï a final de mes, per posteriorment convalidar el decret llei al Parlament.

«Persistirem»

«Persistirem en les diverses vies obertes», ha insistit Giró. «El Govern fa tot el que és a les seves mans per alleugerir una situació profundament injusta» i trobar «una fórmula jurídica», mitjançant una operació «tècnica, jurídicament i comercialment sense riscos», malgrat que les entitats financeres, tant bancs com cooperatives de crèdit, no han volgut assumir-ho.

Giró ha mostrat la seva confiança a aconseguir implicar una entitat en l’operació, ja que «les garanties institucionals de la Generalitat són suficients per considerar favorablement la nostra oferta de col·laboració», basada en el fons de riscos dotat amb 10 milions d’euros.

Entitats «de fora»

Minuts abans de la roda de premsa, el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha divulgat una carta als associats del seu partit demanant-los que facin un ingrés econòmic en un número de compte per «evitar que en els pròxims dies el Tribunal de Comptes embargui a les persones encausades». Sànchez ha donat a entendre que entitats financeres de «fora del país».

Pròrroga del confinament nocturn

D’altra banda, el Govern ha confirmat la pròrroga d’una setmana del confinament nocturn «per frenar els contagis i assegurar la recuperació sanitària i econòmica del país», segons la portaveu del Govern, Patricia Plaja. Se sol·licitarà la pròrroga aquest dimecres al TSJC. I els municipis afectats no seran els mateixos que fins ara, que variaran en funció del nivell d’incidència en cada població de més de 5 mil habitants amb incidència igual o superior a 400 casos per 100.000 habitants en els últims set dies. A partir de divendres seran 165. S’hi afegeixen Lleida, Roses i Salt, entre d’altres.