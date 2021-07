El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit mantenir la política monetària sense canvis en la reunió d’ahir. En la primera trobada des de la seva revisió estratègica, en què va fixar l’objectiu d’inflació en el 2%, la cúpula de la institució monetària va apostar per mantenir els tipus d’interès i el programa de compra d’actius antipandèmia sense canvis, de manera que comprarà a un ritme «significativament superior» al del primer trimestre de l’any. Els tipus d’interès es mantenen en el 0% el d’operacions principals de finançament, al 0,25% el de facilitat de crèdit i al -0,5% el de facilitat de dipòsit. Malgrat mantenir els tipus d’interès, en les conclusions de la trobada, la cúpula del BCE obre la porta a aquests siguin inferiors als actuals en cas que calgui per assolir l’objectiu d’inflació. Per assolir l’objectiu, el BCE assumeix que la inflació superarà «moderadament» el 2% durant un «període transitori».