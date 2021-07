El BBVA va guanyar 1.911 milions d’euros fins al juny, davant les pèrdues de 1.157 milions del mateix període del 2020 per l’impacte de la pandèmia, després de vendre BBVA USA i els costos nets del pla de reestructuració a Espanya. Excloent aquests dos fets, el resultat va ascendir a 2.327 milions d’euros entre el gener i el juny del 2021, un 146% superior al de fa un any. Segons defensa el banc, aquest resultat ha estat possible gràcies a la fortalesa dels ingressos, particularment dels típics del negoci bancari -marge d’interessos i comissions- i als menors sanejaments respecte al primer semestre del 2020.

L’entitat bancària explica també que una vegada que el Banc Central Europeu ja ha anunciat l’aixecament de les restriccions als dividends a partir del 30 de setembre, la seva intenció és reprendre la seva política de dividends en un ‘pay out’, íntegrament en efectiu, del 35-40% del benefici.

A més, té previst un procés de recompra de fins al 10% de les seves accions que començarà l’últim trimestre de l’any, tot i que el BBVA ja ha començat «a fer els primers passos necessaris», segons afirma.

La comptabilització, tant dels resultats generats per BBVA USA des de l’anunci de l’operació el novembre del 2020, com pel tancament de la venda l’1 de juny de 2021, ha generat un resultat net de 582 milions d’euros, dels quals, 302 milions es van recollir en els estats financers del quart trimestre del 2020, i els 280 milions restants en el primer semestre del 2021 (177 milions en el primer trimestre i 103 en el segon, respectivament). En relació amb el procés de reestructuració a Espanya, s’han registrat en els resultats del segon trimestre costos nets per un import de 696 milions d’euros.