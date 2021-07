L’economia espanyola va créixer el 2,8% en el segon trimestre de l’any, la qual cosa suposa un repunt respecte a la caiguda del primer trimestre, gràcies a l’aixecament de les restriccions per a contenir la pandèmia de la covid-19. No obstant això, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) explica que per a aquest avanç de la comptabilitat nacional la majoria d’indicadors cojunturals recollits són d’abril i maig, per la qual cosa cal esperar que la futura revisió de la dada sigui d’una magnitud major a l’habitual. D’acord amb les xifres avançades ahir, la demanda nacional va sumar 3,6 punts a l’avanç del PIB, gràcies al repunt del consum, principalment de les llars. Aquesta aportació positiva més que va compensar la contribució negativa de 0,8 punts de la demanda exterior.

L’aixecament de les restriccions a la mobilitat va propiciar un avanç del 6,6% del consum de les llars entre abril i juny. Les exportacions van repuntar amb un lleuger alça del 0,4%, mentre que les importacions van créixer el 2,9%. L’ús de l’economia, mesurat en hores treballades, va augmentar el 4,4% respecte al trimestre anterior, mentre que els llocs de treball equivalents a temps complet van disminuir un 0,2%