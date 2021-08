Els interessos de les hipoteques a tipus fix i a tipus variables a l’Estat ja són pràcticament iguals. Segons el Baròmetre del mercat hipotecari, publicat ahir per l’Associació d’Usuaris Financers (Asufin), la TAE mitjana d’una hipoteca a tipus fix és del 2,37%, mentre que la TAE a tipus variable se situa en el 2,35%.

Durant els últims anys, el cost de les hipoteques a tipus variable ha estat inferior, sobretot perquè l’Euríbor –el principal índex de referència per a les hipoteques– s’ha mantingut en negatiu de forma ininterrompuda des de principis de 2016. Davant la necessitat d’assegurar-se un marge de benefici, les entitats bancàries han optat per rebaixar l’import de les hipoteques a tipus fix, segons afirma Asufin.

En comparació amb l’any passat, les diferències són notables. Aquest darrer mes de juny, la TAE mitjana d’una hipoteca a tipus fix se situava en el 2,37%, una xifra que l’any passat era del 2,73%.

Per contra, la mitjana a tipus variable era del 2,35%, superior a l’interès del 2,09% durant el mateix període de l’exercici anterior.

Si es traslladen els percentatges a una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys, les diferències són mínimes. En el cas d’una hipoteca a tipus fix, el client pagaria una quota mensual de 663,15 euros, mentre que la quota en una hipoteca variable seria de 661,65 euros. Això suposa una diferència d’1,5 euros al mes, 18 euros a l’any.

De fet, Asufin assenyala que algunes entitats –com per exemple el BBVA o el Santander– presenten ofertes on els interessos d’una hipoteca a tipus fix són lleugerament inferior a una hipoteca a tipus variable. Per altra banda, l’associació recorda que les hipoteques a tipus fix tornen a guanyar popularitat, i ja representen un 40% de les noves operacions.