L’entrada en funcionament el passat 23 de juny del servei d’alta velocitat ‘low cost’ de l’AVLO ha disparat el nombre de clients de l’alta velocitat de Renfe. En només dos mesos de funcionament, el nombre de passatgers va assolir els 863.381, davant els 320.633 del 2020, només amb l’AVE i l’any de pandèmia. La companyia ferroviària continua concentrada a incrementar el nombre de viatgers, i l’AVLO és una gran palanca de creixement, com a element bàsic per recuperar-se d’uns exercicis marcats per la caiguda d’ingressos.

Renfe va patir en el primer semestre del 2021 unes pèrdues netes de 241,8 milions d’euros, un 15,2% més que les registrades en el mateix període de l’any anterior, malgrat que el nombre de viatgers es va incrementar en més de 10 milions en aquells mesos respecte al 2020. L’empresa ferroviària va transportar 144,9 milions de passatgers, un 7,7% més, però lluny dels 261 milions de persones que van viatjar amb tren en el primer semestre del 2019.

La companyia que presideix Isaías Táboas va patir el 2020 el pitjor exercici de la seva història amb unes pèrdues operatives rècord de 479 milions d’euros, davant els 107 milions d’euros que va guanyar el 2019, i una caiguda del nombre de viatgers, que es va reduir a la meitat (-47,8%), per les restriccions de mobilitat a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Davant aquest balanç, la direcció de Renfe està conjurada en l’objectiu d’incrementar l’ús del ferrocarril, i especialment de les línies d’alta velocitat, però també en noves fórmules de negoci que millorin la rendibilitat general (com diversificar l’oferta de serveis). En aquest pla general de millora dels ingressos figura també l’expansió internacional, com l’anunciada la setmana passada de compra d’un operador ferroviari europeu.