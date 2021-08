El Ministeri de Treball ha convocat l'1 de setembre a les 10 del matí els representants de CCOO, UGT, CEOE i Cepyme per iniciar les negociacions sobre la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que es troba ara en 950 euros mensuals. El Govern central s'ha compromès al fet que arribi al 60% del salari mitjà en aquesta legislatura.

La vicepresidenta segona i titular de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat des del començament de l'any la necessitat d'incrementar aquest salari, congelat des de gener, però els rebrots de la covid-19 i el seu impacte en l'economia van fer que la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, i el mateix cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, decidissin ajornar la decisió fins a la segona part de l'any.

Ara, amb la cinquena onada de covid remetent i l'avançat procés de vacunació -que ja s'apropa el 70% del total d'espanyols- les perspectives econòmiques i d'ocupació per a aquest segon semestre són més favorables i el govern central, finalment, ha decidit avançar en la millora del SMI.

En aquest escenari, Treball i els agents socials hauran d'acordar en quin percentatge s'incrementa aquest salari. Des dels sindicats, tant CCOO com UGT han reclamat reiteradament la necessitat d'incrementar el SMI i fins i tot havien anunciat mobilitzacions si el Govern no accedia. La patronal s'hi mostra contrària, atès que el SMI ha experimentat entre 2018 i 2020 una pujada del 31,8%, cosa inèdita en l'economia espanyola; a més, argumenten, encara hi ha empreses i negocis que no s'han recuperat de la crisi.

Yolanda Díaz defensa que en un escenari en el qual els salaris pactats en conveni estan pujant entre un 1,5% i un 1,8%, no és acceptable que els perceptors del SMI estiguin perdent poder de compra, perquè són els que més necessiten que se'ls ajudi. A més, l'última dada d'inflació es va situar en el 2,9%, segons les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre el mes de juliol.

Aquest mateix mes la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, va confiar que les "bones" dades d'ocupació permetin reprendre "al més aviat possible" la senda de pujada del salari mínim interprofessional (SMI), i va recordar que el compromís de l'Executiu és portar el SMI fins al 60% del salari mitjà al llarg de la legislatura.