El Banc Sabadell ha anunciat aquest dilluns un nou Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectarà tots els centres de treball de l'entitat. En un comunicat remès a les seccions sindicals, l'empresa també ha especificat que el procediment implicarà canvis en les condicions de treball de la plantilla i en la mobilitat geogràfica. No obstant això, no ha especificat el nombre total de persones afectades. Sindicats com Comissions Obreres (CCOO) ja han mostrat el seu rebuig a l'expedient, tot recordant que l'entitat va signar el desembre passat un acord que va comportar la sortida voluntària de 1.800 empleats. En aquest sentit, asseguren que defensaran l'ocupació de tota la plantilla i que l'adscripció a l'ERO sigui "totalment voluntària".