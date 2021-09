El PSOE rebutja la proposta d’empresa pública plantejada per Unides Podem, ja que consideren que no tindria un «impacte real» a la factura que paga el consumidor. Els socialistes parlen de les «deslleialtats» dels morats i no avancen quin serà el seu vot a la Cambra baixa perquè traslladaran la idea a la comissió d’estudi per discutir la problemàtica de l’electricitat. Els socialistes creuen que és «interessant» reflexionar sobre la titularitat de les empreses generadores d’electricitat, però no significa que baixi el rebut. Unides Podem planteja una companyia pública que assumiria les concessions hidroelèctriques que arribin a la seva fi i l’anomenarien Producció Energètica Espanyola, segons s’assenyala la proposició de llei. Tot i això, el mateix partit reconeix que tindria poc múscul, ja que el 7% de contractes ja ha vençut i el pròxim 8% es preveu que acabi el 2030. Des de Podem, van registrar el seu escrit dijous, dia en què el preu majorista de la llum va marcar un altre rècord històric, en situar-se en 140,23 euros el megawatt hora.

Amb tot, el PSOE i Unides Podem han registrat al Congrés una proposta per crear una comissió no permanent d’estudi que analitzi les causes de la pujada del preu de l’electricitat i els possibles canvis que haurien de dur-se a terme al sistema elèctric. La comissió es dedicarà a l’estudi de les causes i conseqüències de l’evolució problemàtica del preu.