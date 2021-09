El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va afirmar ahir a la COPE que l’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) que el seu govern vol activar immediatament permetrà reduir la desigualtat salarial i tindrà efectes «petits» en la creació d’ocupació. «Els beneficis superen àmpliament els perjudicis», ha dit.

Va afirmar que la negativa rotunda de la CEOE a l’augment «forma part de la negociació». Escrivá també va apuntar que l’augment del preu majorista de l’electricitat tindrà un efecte «limitat» a la factura que acabarà pagant el consumidor «i el govern farà que encara sigui més limitat» perquè està adoptant mesures per «desalinear el mercat majorista de l’impacte al consumidor».

Per la seva banda, la vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, va pressionar ahir a la patronal perquè se sumi a un acord per a pujar enguany l’SMI. I va alertar que el seu «no» podria condicionar futures negociacions, com la renovació dels ERTO; que vencen el 30 de setembre i que concentren una suma important de recursos públics per estalviar costos a les empreses. Fins ara la CEOE s’ha mantingut contrària a qualsevol augment de l’SMI enguany, al·legant que això podria tenir un efecte nociu per a l’ocupació i llastar la recuperació.