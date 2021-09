Ampans ha posat en marxa un nou programa d’orientació i formació professional pensat per acompanyar persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la covid-19.

Aquest programa, promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, també contempla l’acompanyament a persones en actiu que estiguin treballant i vulguin reorientar o reforçar la seva carrera professional, i a persones en situació d’atur.

Els serveis d’Inserció i Formació de l’entitat atendran 125 persones a través d’aquest programa personalitzat que finalitzarà en un any. Basat en un model competencial, segons explica Ampans, el programa vol oferir una orientació centrada en la persona i adaptada a la situació personal de cada participant, amb qui es valoraran les opcions que ofereix el programa, des de la reorientació laboral, formació o acompanyament a la recerca de feina. Dins del programa s’impartiran formacions que corresponen als àmbits sociosanitari, logística i magatzem, sector serveis i administració.

Els participants podran formar part de la borsa de treball del Servei d’Inserció Laboral d’Ampans, que, des del començament d’any ha facilitat més de cent contractes laborals, entre les empreses de la comarca i la pròpia entitat. Durant aquest 2021 s’han format 256 persones a Ampans.