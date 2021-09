Unió de Pagesos va participar ahir en l’acte de protesta convocat per la Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders davant del Ministeri d’Agricultura a Madrid que va congregar 800 persones, entre les quals un centenar de Catalunya.

La protesta tenia l’objectiu de reclamar al ministre, Luis Planas, un canvi d’orientació en el Pla Estratègic estatal de la Política Agrària Comuna [PAC] que afavoreixi la pagesia professional, demanar una llei de la cadena alimentària justa, la reforma de la qual està pendent de ser aprovada al Congrés dels Diputats, i eleccions agràries en l’àmbit estatal, com preveu la llei.

A la concentració hi van assistir sindicalistes d’Unió de Pagesos de tot el territori, entre els quals el coordinador comarcal del Bages, Josep Guitart, i el del Lluçanès, Oriol Rovira, com a representants de la Catalunya Central, a més de Joan Caball, coordinador nacional, i Josep Carles Vicente, responsable d’Organització, a més del coordinador estatal d’Unió d’Unions, José Manuel de las Heras, i representants de la resta d’Unions estatals.

Rovira deia ahir tornant en l’AVE de Madrid que «exigim que el Govern no apliqui les condicions de la nova PAC, una definició d’agricultor actiu i un repartiment dels recursos per tot Espanya». Per la seva banda, Guitart destacava que «la llei de cadena alimentària no està ben reglamentada, té forats que no van a favor dels preus justos al camp, cal canviar la llei per eliminar la posició de domini de les grans distribuïdores».

Rovira explicava que pagesos i ramaders s’han afrontat, a més, a problemes com «la falta de relleu generacional, la dificultat d’accedir a la terra per part dels joves i el domini de grans empreses al territori que aguditza la crisi de preus en tots els sectors, especialment en la ramaderia, que no pot ser eficient».

A l’acte hi va haver presència de tractors i d’alguns dels productes alimentaris més castigats a la cadena alimentària, com la llet i el vi, que després es van donar a una ONG. També es va llegir un manifest reivindicatiu .

Les organitzacions van recordar que la pagesia és el sector que produeix la majoria dels aliments que arriben als consumidors i, alhora, el que contribueix a frenar el despoblament i està compromès amb la conservació de l’entorn. En canvi, els ingressos dels agricultors i ramaders professionals de l’Estat són un 35% inferiors als de la resta de sectors. Per això, reclamen una PAC a favor de la pagesia professional.

UP ja ha advertit, reiteradament, en reunions tant amb el ministre com amb la consellera Teresa Jordà, del risc que suposa l’actual proposta estatal de la PAC, ja que abocarà a l’abandonament d’explotacions en mans de la pagesia professional, especialment en sectors com el del boví de llet, el boví de carn, l’oví i cabrum, l’arròs, l’avellana i els conreus herbacis.