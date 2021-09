El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, va xifrar ahir en 1.323 els alumnes que s’han quedat sense la plaça que havien sol·licitat per als cicles formatius d’FP -618 de grau mitjà i 705 de grau superior-, i va anunciar el concert de cinc grups més del cicle de grau mitjà de Cures auxiliars d’infermeria a causa de l’increment de la demanda.

En una compareixença al Parlament sobre l’inici del curs, va assenyalar la «situació excepcional» que ha provocat l’increment de la demanda d’un 23% per als cicles de grau mitjà i del 17% per als de grau superior, dels quals tan sols la meitat procedeixen d’ESO, i que va originar una convocatòria extraordinària de 6.152 places.

Cambray va explicar que dels 12.611 alumnes que es van quedar sense plaça -3.500 no es van arribar a matricular- en un grau mitjà, «només» 618 procedents del procés ordinari no tenen plaça per a algun dels cicles formatius que van sol·licitar, dels quals 264 són del cicle de cures d’infermeria, i va assenyalar que en el conjunt de cicles de grau mitjà han quedat 1.902 places vacants. El conseller va dir que si aquests 618 alumnes volen optar al cicle que havien sol·licitat s’han concertat cinc grups més de cures d’infermeria a Barcelona i el Vallès Occidental, i va assenyalar que si no opten a les places vacants, també s’ha habilitat l’Institut Obert de Catalunya per als estudis més demandats. Cambray va subratllar que «cap alumne» que es va preinscriure en un cicle formatiu de grau mitjà en el període ordinari es quedarà sense poder accedir a aquests estudis.

El conseller va afirmar que el departament té «marge de millora» després de la situació que s’ha generat aquest any. El PSC va criticar que el sistema «no ha funcionat», la CUP va assenyalar que cal crear places públiques més que no pas concertar-les, els comuns han criticat la mala planificació, Cs va retreure la falta d’autocrítica del departament i el PP va criticar que s’opti per la virtualitat, mentre que ERC va defensar que s’hi ha donat resposta.