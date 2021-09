El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, es va mostrar ahir convençut que hi haurà noves operacions d’integració bancària al mercat espanyol, però en canvi va descartar la possibilitat que hi hagi fusions transfrontereres a curt termini.

Gortázar va participar ahir en la XXVIII Trobada del Sector Financer que organitzen ABC i Deloitte, on va destacar que les fusions, «ben executades», són un dels «remeis» possibles per fer front al «seriós» problema de rendibilitat que experimenta la banca pels tipus d’interès negatius. El directiu va recordar que la fusió de CaixaBank i Bankia generarà unes sinergies de costos d’uns 940 milions d’euros, uns 220 milions més dels inicialment previstos, però va remarcar que l’entitat treballa en altres vies per guanyar rendibilitat, com la reducció de costos i la diversificació d’ingressos. Gortázar va opinar que, davant la situació que viu el sector financer, «hi haurà més» processos de fusió: «No sé quan ni de qui ni si serà demà, però em sembla lògic pensar que seguirà havent-hi consolidació bancària, també a Espanya i a la resta d’Europa».

El conseller delegat de CaixaBank entén que aquests moviments són «sans» i va subratllar que «els supervisors els han encoratjat com un dels camins a seguir per guanyar rendibilitat». Va apuntar, amb tot, que les sinergies entre entitats de diferents països no són tan elevades, cosa que pot suposar un fre per a aquest tipus d’operacions. «Em sembla complex que el moviment transfronterer de la banca a Europa prengui força aviat. A mitjà-llarg termini pot ser que es produeixi, però no estic veient factors que portin a això en els propers 2 o 3 anys», va explicar Gortázar.

En la seva intervenció, el primer executiu del banc espanyol més gran va valorar molt positivament la fusió amb Bankia, que encara la seva recta final amb la integració tecnològica, prevista per al 12 de novembre, després d’haver unificat equips directius, plantilla i marca a tota la xarxa. Va comentar que ha estat «un any molt intens», en el qual l’objectiu, va dir, ha estat «fer una integració ràpida i amb la mínima disrupció possible». «Com menys temps s’estigui en el procés de convergència, millor».