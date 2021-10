La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, presenta avui el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022 al Congrés dels Diputats, el primer pas d’una tramitació parlamentària en la qual pretén recaptar el màxim suport possible gràcies a uns comptes expansius. Després de lliurar l’anomenat «llibre groc» a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, Montero exposarà el detall dels comptes de 2022, les línies mestres dels quals ja es van donar a conèixer després de la seva aprovació en Consell de Ministres la setmana passada. Es tracta d’un pressupost per a un any extraordinari, en el qual l’economia creixerà amb força després de la garrotada de la pandèmia i es consignaran 27.633 milions de fons europeus, que es destinaran a finançar projectes d’indústria, en matèries com energia, recerca o infraestructures.